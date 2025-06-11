Офицеры ЦАХАЛ обвинили власти Израиля в незаконности приказов по Газе

Группа офицеров ЦАХАЛ в адресованном премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письме обвинила правительство страны в «явно незаконных» приказах в секторе Газа и отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях в анклаве. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что инициаторами письма выступили 41 офицер и резервист ЦАХАЛ. Подписанты не названы, но идентифицированы как сотрудники разведывательного управления Армии обороны Израиля, которое сыграло ключевую роль в 20-месячном наступлении в секторе Газа.

В тексте письма группа офицеров заявила, что правительство ведет «ненужную войну» в Газе. Также в нем говорится, что группа откажется принимать участие «в войне, направленной на сохранение правления Нетаньяху и умиротворение антидемократических и мессианских элементов в его правительстве».

«Когда правительство действует из скрытых побуждений, причиняет вред мирным жителям и приводит к убийству невинных людей, приказы, которые оно отдает, явно незаконны, и мы не должны им подчиняться», — отмечается в письме.

По словам офицеров ЦАХАЛ, власти Израиля вынесли «смертный приговор» израильским заложникам, удерживаемым ХАМАС в Газе, когда «решили сорвать» соглашение о прекращении огня в марте. Кроме того они обвинили правительство в том, что оно продолжает «отказываться от возможности спасти их жизни».