Глава Минфина США заявил, что не знает о снятии Вашингтоном санкций с России

Министр финансов США Скотт Бессент не знает об отмене действующей вашингтонской администрацией каких-либо санкций, ранее введенных в отношении России.

© Lenta.ru

"Насколько мне известно, нет", - сказал он в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, отменила ли администрация президента США Дональда Трампа какие-либо антироссийские санкции.

Вместе с тем Бессент на слушаниях не смог назвать ни одной российской структуры, в отношении которой США при Трампе ввели санкции. "Я позднее сообщу вам их число", - ответил он на вопрос сенатора Криса Кунса (демократ от штата Делавэр). Законодатель выразил уверенность в том, что действующая вашингтонская администрация не ввела новых санкций против РФ. Бессент не стал спорить с этим.

Глава Минфина США также заверил, что Вашингтон принимает меры против судов, якобы перевозящих российскую и иранскую нефть. "Россияне и иранцы очень хорошо умеют обходить санкции с помощью так называемых теневых флотов", - сказал он. "Мы оказываем на них давление", - подчеркнул Бессент, имея в виду меры против упомянутых судов.

Ранее в среду Бессент на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса рекомендовал американским законодателям учитывать "непредвиденные последствия" потенциального принятия законопроекта о новых санкциях против России. Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената.

Документ предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. В Палате представителей была представлена аналогичная инициатива.