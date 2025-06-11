Орбан посоветовал Зеленскому не угрожать Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому не угрожать Венгрии, а поблагодарить её за гумпомощь и приём беженцев из Украины.

«Венгрия подверглась откровенным и грубым угрозам со стороны украинцев... Мы рекомендуем украинскому президенту поблагодарить венгров вместо того, чтобы угрожать и шантажировать их», — цитирует политика ТАСС.

Он напомнил, что Украина вместо благодарности в своё время перекрыла транзит российского газа по своей территории.

По словам Орбана, Зеленский критикует Венгрию из-за нежелания отправлять войска на Украину.

Ранее он обвинил Венгрию в шпионаже и пригрозил публикацией доказательств.