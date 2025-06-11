Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал справедливым и оправданным проведение специальной военной операции на Украине.

Об этом он сказал в разговоре с RT.

«То, что Украина во многом ошиблась, — это факт. Её политическая элита решила провоцировать Россию, пытаясь лишить русских права на свою культуру на Украине, на язык, письменность, веру, захватывая церкви. Поэтому российская операция абсолютно справедлива... Российская операция полностью оправданна, и нельзя было допустить, чтобы 15 млн или больше русских на территории Украины остались без языка, без письменности, подвергались дискриминации», — отметил Додик.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик были внесены в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».