В Южной Африке циклон вызвал рекордное выпадение снега

Снежный циклон в Южной Африке затопил несколько регионов страны. Об этом сообщает Reuters.

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Наиболее сильно пострадали регионы Восточный Кейп и Квазулу-Натал — здесь стремительный паводок смыл школьный автобус, который перевозил детей. На данный момент спасатели смогли обнаружить только троих детей.

Также снегом была занесена главная трасса N2 — власти приняли решение экстренно перекрыть маршрут. Синоптики, которые предсказывали наступление циклона, ошиблись в том, насколько сильными будут осадки.

Метеорологическая служба Южной Кореи объявила «оранжевый» уровень опасности.

До этого в конце мая в Барнауле после по-летнему теплых дней город накрыл неожиданный снегопад.

Всего несколько дней назад жители столицы Алтайского края жаловались на жару, но уже утром во вторник улицы оказались припорошены мокрым снегом. Температура воздуха местного времени опустилась до +4°C.