Polsatnews: депутату Брауну запретили вход в сейм Польши за разгром ЛГБТ-выставки

Бывший кандидат на пост президента Польши, депутат Европарламента Гжегож Браун сломал плакаты с ЛГБТ*-тематикой, которые стояли в коридоре сейма республики. Об этом сообщает Polsatnews. Как пишет издание, Браун появился в сейме и, увидев инсталляцию, сбросил несколько плакатов с треног, а затем сломал их, топча ногами. "Загляните в конституцию. Ознакомьтесь, пожалуйста, с категорией оскорбления общественной морали", - заявил Браун в ответ на вопрос журналиста о причинах такого поведения. На инцидент отреагировал спикер Сейма Шимон Холовня, заявив, что с сегодняшнего дня евродепутату запрещен вход в польский парламент, подчеркнув, что "в Сейме нет места хулиганам". Спикер также припомнил Брауну его поступок в 2023, когда евродепутат с помощью огнетушителя загасил ханукальные свечи, установленные в сейме. 3 июня генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата Брауна. Поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.