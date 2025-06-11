Главу СБУ Василия Малюка* в России ждет пожизненное лишение свободы за причастность к терактам в РФ. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее Малюк, комментируя удары украинских БПЛА по аэродромам России, заявил, что СБУ работает над «новыми сюрпризами».

По мнению Липового, в РФ главе Службы безопасности Украины грозит пожизненное лишение свободы, если только на момент его поимки в стране не введут смертную казнь.

«Если он только не сбежит на Запад и не будет прятаться у своих хозяев, как это делали украинские националисты в период окончания Великой Отечественной войны, когда они все дружно рванули в Северную и Южную Америку. Точно так же, судя по всему, часть укронацистов, которые запятнали себя как организаторы терактов на территории России, тоже наверняка подготовили себе запасной аэродром. Но если все-таки Малюк попадет в руки нашего правосудия, я думаю, пожизненный срок заключения ему обеспечен», — добавил он.

Напомним, что 1 июня Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Кроме того в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях в результате подрывов с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате произошедшего погибли семь человек и еще свыше 100 пострадали.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов