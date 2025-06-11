Скончался основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Американский музыкант, автор песен и продюсер рок-группы «Beach Boys» Брайан Уилсон скончался в возрасте 82 лет. Об этом в среду, 11 июня, сообщили родственники артиста.

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— Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром, — говорится в заявлении Уилсонов, его цитирует The Guardian.

Музыкант родился в городе Инглвуде, расположенном на юге штата Калифорния, в 1942 году. Несмотря на частичную глухоту на одно ухо, предположительной причиной которой стало нападение местного мальчика, он и его младший брат Карл присоединились к своему кузену Майку Лаву, для создания школьной группы «Carl and the Passions». Позднее в состав группы вошли еще один младший брат Уилсона Деннис и его друг Эл Джардин. В таком составе коллектив стал называться «Pendletone».

Первой песней, написанной Брайаном Уилсоном, для группы, которую вскоре переименовали в «Beach Boys», стала Surfin', выпущенная в 1961 году. Она начала серию хитов, написанных Уилсоном, таких как Surfin' Safari, Surfer Girl и Surfin' USA — последняя заняла третье место в американских чартах.