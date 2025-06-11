На руке у Трампа снова заметили необычный синяк

Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа, который в феврале объясняли частыми рукопожатиями политика, снова стал заметен. Об этом пишет издание The Daily Beast.

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Как пишет издание, синяк на правой руке президента можно было периодически видеть с апреля, но теперь отметину снова заметили 10 июня, когда американский лидер выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

«В какой-то момент он (Трамп — «Газета.Ru») поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», — утверждает газета.

В марте врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Вастистова рассказала «Газете.Ru», что у человека могут появляться синяки на коже даже после незначительного прикосновения. Среди возможных причин эксперт назвала: прием некоторых лекарственных средств; некоторые хронические заболевания; возрастные изменения; заболевания соединительной ткани; дефицит витаминов; злоупотребление алкоголем; заболевания крови. Также в качестве вероятной причины появления синяков на теле врач указала заболевание сахарным диабетом.