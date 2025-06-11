Трамп рассказал, как растил своих детей

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post поделился своими взглядами на воспитание детей. Он пояснил, что воспитывал их в строгости.

Дональд Трамп — отец пятерых детей от трёх браков: Дональда-младшего, Эрика, Бэррона, Иванки и Тиффани. У него также 11 внуков.

«Никаких наркотиков, никаких сигарет, никакого алкоголя», — уточнил президент.

Трамп подчеркнул, что считает такие вещи абсолютно недопустимыми. Он добавил, что также не разрешает детям делать татуировки.

По его словам, родители должны прививать детям правильные ценности и следить за их окружением.

Трамп отметил трудолюбие и доброжелательное отношение к людям своих отпрысков. Он заметил, что все родители считают своих детей особенными, и его семья — не исключение.

Ранее сообщалось, что семья Трампа за апрель и часть мая получила минимум $2 млрд доходов.