Иранские власти полностью запретили выгуливать собак в крупных городах

Власти Ирана полностью запретили выгул собак в некоторых крупных городах страны. Теперь за выгул домашних питомцев в общественных местах предусмотрен штраф. По утверждениям судебных органов Ирана, цель этих мер — поддержание здоровья населения.

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— Введен запрет на выгул собак в общественных местах — на улицах, на территории историко-культурных объектов, парков, рынков и торговых точек, также запрещается перевозить домашних животных в общественном транспорте, — говорится в сообщении государственного агентства ISNA.

Предполагается, что запрет поможет предотвратить распространение всевозможных заболеваний среди людей и животных и в целом поддержать здоровье иранского населения.

Запрет на выгул распространяется как минимум на города Мешхед, Керманшах, Бендер-Аббас, Шираз, Йезд, а также на провинции Фарс, Мазендеран, Ардебиль и Эйлам. Также будут штрафовать за провоз животных в общественном транспорте и на автомобиле.

В исламе собака считается нечистым животным, также ряд исламских священнослужителей подчеркивают, что наличие домашних питомцев является символом так называемого западного образа жизни.

На прошлой неделе новые ограничения, связанные с животными, обсуждались и в России. Так, 6 июня стало известно, что россиянам собираются запретить приводить животных на пляж — соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.