WSJ: Вэнс звонил Маску с просьбой прекратить ссору с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску с просьбой прекратить ссору с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вэнс и Уайлс звонили Маску 6 июня.

«Они побуждали предпринимателя восстановить отношения с Трампом после того, как миллиардер прилюдно и резко рассорился с ним. Во время телефонного разговора Вэнс и Уайлс призвали Маска прекратить ссору», — говорится в тексте.

На прошлой неделе Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга в соцсетях. Предприниматель раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов, одобрил идею объявления импичмента американскому главе и заявил, что без его поддержки он не смог бы победить на выборах в ноябре 2024 года. В свою очередь Трамп сказал, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности и сошел с ума, а также пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями миллиардера и отменить все субсидии. Позже предприниматель заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях в адрес президента США.