Зеленский заявил о планах ВС РФ захватить Одессу

Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, передает украинское издание «Страна.ua».

«Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для России... Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — заявил Зеленский.

10 июня по объектам столицы Украины был нанесен один из самых мощных ударов. Помимо Киева, были атакованы цели в Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны России, удар был нанесен по военным предприятиям и объектам. Можно ли говорить о российском ответе на атаку Киева на аэродромы, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

До этого писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что России необходимо «отнять» Черное море у Украины, чтобы одержать победу в конфликте. Писатель подчеркнул, что «Украина без Одессы и Николаева — не Украина».