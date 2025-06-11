Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») задержали в Тернопольской области настоятеля Почаевского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия. Об этом в среду, 11 июня сообщили в Союзе православных журналистов.

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— Сотрудники военкомата задержали в Тернопольской области настоятеля Почаевского монастыря канонической УПЦ Пафнутия, — передает РИА Новости.

17 мая рейдеры, которые поддерживают раскольническую Православную церковь Украины, захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической УПЦ в Заставне Черновицкой области. Рейдеры повалили на землю несколько стариков, которые находились на территории собора. Украинская полиция не препятствовала действиям нападавших.

26 ноября 2024 года бывшего наместника храма УПЦ в Херсоне, который находится под контролем Украины, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. В Службе безопасности Украины сообщили, что священник поддерживал действия России и референдум о воссоединении Херсонской области с РФ.