Spiegel: Гарвард отклонил предложение открыть «кампус в изгнании» в ФРГ

Гарвардский университет отклонил предложение госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Вольфрама Ваймера о создании «кампуса в изгнании» в стране.

«Открытие кампуса за пределами Соединённых Штатов в настоящее время не является вариантом для Гарварда», — сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя университета.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Гарварду лишением $3 млрд за «антисемитскую позицию».

По данным телеканала CNN, у иностранных студентов Гарварда началась паника из-за Трампа.