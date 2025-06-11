Трамп сделал неожиданное заявление о Маске

Техномагнат Илон Маск поступил «очень мило», когда выразил сожаления о своих словах, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Post.

Во вторник, 10 июня, предприниматель признал в соцсетях, что зашел «слишком далеко» в своих личных нападках на главу США.

Журналисты попросили Трампа ответить на вопрос о том, как он относится к признанию Маском своей неправоты в их конфликте.

«Я подумал, что было очень мило, что он это сделал», — ответил президент.

Ранее обозреватель Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture сообщил, что ссора Трампа и Маска не была спонтанной, политик и бизнесмен устроили перебранку намеренно, с тем, чтобы решить ряд политических и экономических вопросов.

Трамп разочарован в Маске, но не исключил, что простит его

Журналистка Кэти Боллс заметила, в свою очередь, что в схватке между Трампом и Маском единственным победителем может стать вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По ее словам, в то время как республиканские лидеры активно противостоят друг другу, «хитрый вице-президент остаётся в тени» и крайне аккуратно высказывается по теме.