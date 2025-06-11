При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек, как сообщил палестинский телеканал Al Aqsa, погибли в результате атаки Израиля у центра распределения гуманитарной помощи в Рафахе на юге Газы.

© Московский Комсомолец

«14 человек погибли при обстреле оккупацией (Израилем – Ред.)», - проинформировал телеканал со ссылкой на медиков.

Все произошло, по данным СМИ, рядом с центром помощи в Рафахе, что на юге сектора Газа.

Во вторник власти Газы сообщали: жертвами израильских атак по людям, собравшимся у центров распределения гуманитарной помощи, с 27 мая стали 163 человека. Пострадали почти 1,5 тысячи человек.