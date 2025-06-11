Запад хочет использовать Украину против России, ради чего требует от Киева мобилизовать 18-летних. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, потери среди 18-летних должны довести градус ненависти к россиянам в украинском обществе до максимума. При этом парламентарий подчеркнул, что мобилизация молодежи не поможет Киеву победить на поле боя.

«Очевидно, что победить и отстоять себя Украина уже не может, хоть 18-летних призови, хоть 12-летних — ресурс исчерпан. В чем тогда суть? Использовать Украину как плод отравленного дерева», — написал он.

Ранее Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский готовится к мобилизации украинцев с 18 лет. Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что одной из причин нежелания Запада усиливать санкции против России является отказ Киева от мобилизации граждан по достижении совершеннолетия.