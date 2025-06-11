Хегсет: мир на Украине отвечает национальным интересам США

Мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам США. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп нацелен на мирное урегулирование на Украине.

«В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам. Мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, демонстрирует, что мы понимаем, в каком мире живем и на чем должны сосредоточиться», — добавил Хегсет.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта.