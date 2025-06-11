Генпрокурор США заявила, что против мародеров в Лос-Анджелесе будут приняты меры

Против мародеров в Лос-Анджелесе будут приняты жесткие меры. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

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«Если вы ограбите бизнес в Калифорнии во время протестов, мы предъявим вам обвинение в ограблении в соответствии с Законом Хоббса. Дни, когда за мародерство не привлекали к ответственности, остались в прошлом. Это преступление», — заявила Бонди.

Генпрокурор США упомянула принятый в 1946 году закон Хоббса, который предусматривает суровые наказания в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в сумме до $10 тыс. долларов за действия, «препятствующие нормальной торговле между штатами». Уточняется, что под подобную формулировку подпадают забастовки вроде той, которая сейчас происходит в Лос-Анджелесе.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, чтобы не усиливать хаос в городе.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как глава США Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.