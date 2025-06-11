В Раде обвинили Сырского в наступлении ВС РФ в Днепропетровской области

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский запрещал строить укрепления в Днепропетровской области. Об этом сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

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По ее словам, Сырский лично долгое время запрещал строить фортификации в области на границе с Донецкой народной республикой (ДНР). «Потому что "отобьем"», — привела слова главкома Безуглая.

Нардеп также назвала такую логику Сырского «планировкой совка» и добавила, что аналогичная тактика применялась им в боях за Бахмут.

Ранее Безуглая сообщила, что у Александра Сырского среди военных существует прозвище «Сырок». «Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?» — риторически спросила нардеп.