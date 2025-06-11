Назван самый конфликтный год со времен Второй мировой войны
Самым конфликтным годом со времен Второй мировой войны стал 2024 год. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные проекта Uppsala Conflict Data Program.
Согласно информации портала, в 2024 году был зафиксирован 61 «государственный конфликт», 11 из них переросли в полномасштабные войны с более чем тысячей погибших.
Отмечается, что гражданское население все чаще умирает не случайно, а становится целенаправленными мишенями. В 2024 году количество убитых мирных жителей в результате атак выросло на 31% — до 13900 человек. Больше всего смертей вызвала деятельность «Исламского государства»* в Демократической Республике Конго.
Всего же в 2024 году в результате организованного насилия в мире погибло почти 160 тысяч человек.
*террористическая организация, запрещена в РФ