Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия коалиционному правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает TVP Info.

Отмечается, что доверие работе кабмина подтвердили 243 депутата, против проголосовали 210 парламентариев. Никто не воздержался.

«Сейм выразил вотум доверия кабинету министров», — констатировал спикер нижней палаты парламента Шимон Холовня, объявляя результаты голосования.

Напомним, что о проведении голосования по вотуму доверия попросил сам Туск после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Победу на них одержал представитель оппозиции Кароль Навроцкий и премьер Польши опасается, что он будет пользоваться правом наложить вето на любое решение сейма, тормозя некоторые реформы, как это было при прошлом главе страны Анджее Дуде.