СБУ анонсировала контрразведывательные мероприятия по всему Львову

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении контрразведывательных мероприятий во Львове. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заметили, что плановые мероприятия будут проходить с 12 по 16 июня 2025 года. В них будут участвовать сотрудники СБУ и полицейские.

«Возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей», — отметили в ведомстве.

В СБУ пояснили, что действия правоохранителей будут охватывать весь город. При возникновении подозрений в отношении жителей могут быть проведены дополнительные проверки.

Напомним, что СБУ постоянно проводит проверки населенных пунктов. В ходе мероприятий осуществляются обыски, в том числе, и в религиозных учреждениях.

Так, в декабре 2022 года сотрудники ведомства обыскали Свято-Георгиевский кафедральный собор во Львове. Кроме того, проверки прошли в православных храмах в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской и Житомирской областях.