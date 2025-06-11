Срок домашнего ареста Гуцул продлили на 30 дней

Райсуд Кишинёва одобрил ходатайство прокуроров о продлении срока домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 30 дней.

«Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней... с 13 июня», — цитирует постановление судьи ТАСС.

Ранее молдавская полиция задерживала идущих на митинг в поддержку башкана Евгении Гуцул.

Мероприятие завершилось принятием резолюции с требованиями к Кишинёву.