Срок домашнего ареста Гуцул продлили на 30 дней
Райсуд Кишинёва одобрил ходатайство прокуроров о продлении срока домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 30 дней.
«Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней... с 13 июня», — цитирует постановление судьи ТАСС.
Ранее молдавская полиция задерживала идущих на митинг в поддержку башкана Евгении Гуцул.
Мероприятие завершилось принятием резолюции с требованиями к Кишинёву.