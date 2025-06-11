Противники Трампа объявили всеобщую акцию протеста

Противники президента США Дональда Трампа анонсировали проведение акций протеста по всей стране в субботу, 14 июня.

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Об этом сообщили организаторы акций на своем сайте.

«No Kings — это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городов, от зданий судов до общественных парков, мы соберемся чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит подлинная демократия», — говорится в их заявлении.

Организаторы связали свою акцию с другими мероприятиями и событиями, которые состоятся в тот же день. В их числе они назвали День флага США, день рождения Дональда Трампа, а также анонсированный им военный парад по случаю 250-летия американских сухопутных войск, который пройдет в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что протесты против депортации нелегальных мигрантов, начавшиеся в США 7 июня, организованы профессионалами и кем-то финансируются. По его словам, происходящее представляет собой атаку «мятежников» на общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов.