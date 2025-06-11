В США анонсировали масштабные протесты по всей стране к дню рождения Трампа

Противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении на сайте мероприятия.

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«No Kings — общенациональный день неповиновения <...> мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит настоящая демократия», — говорится на сайте.

Сообщается, что протесты с участием свыше 200 групп гражданских активистов пройдут в более в чем 1500 городах во всех штатах.

Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента страны Дональда Трампа, состоится 14 июня. В нем примут участие 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams. По данным Reuters, итоговая сумма может достичь $45 млн из-за логистики и обеспечения безопасности.

Протесты выплеснулись из Лос-Анджелеса в другие города США, в городе ввели комендантский час

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятия и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.