В США рассказали, как издевались израильские военные над Гретой Тунберг

Израильские военные проявили жесткость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, следовавшего в сектор Газа. Среди них была шведская активистка Грета Тунберг, пишет издание Politico.

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Как рассказал французский врач Батист Андре, находившийся на борту, израильские пограничники якобы намеренно создавали неудобства.

По его словам, военнослужащие Израиля включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, особенно Тунберг. Также задержанные испытывали проблемы с доступом к пище и воде.

Накануне стало известно, что израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, которое направлялось к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

Израиль депортирует задержанную Грету Тунберг во Францию

После задержания судна шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.

Тунберг также призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее и остальных членов экипажа судна.

Израильская сторона предупреждала экипаж Madleen о приближении к «запретной зоне» у побережья Газы и предлагала доставить гуманитарную помощь через порт Ашдода. ВМС Израиля среди прочего заявили, что морская блокада Газы действует в рамках международного права, а вход в прибрежные воды анклава закрыт для судоходства.