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Выяснились причины приостановки ударов возмездия по Украине

Первая относительно спокойная ночь с конца прошлой недели прошла на территории Украины. Российская армия, похоже, сделал перерыв в нанесении ударов за террористические акты, свершенные киевским режимом на нашей территории. По словам военных экспертов, это не означает окончание операции возмездия — удары могут возобновить уже через сутки. Сами же паузы связаны с рядом причин, в том числе и с событиями на переговорном треке.

Напомним, российская армия четыре ночи подряд наносила удары по военным объектам Украины — аэродромной сети, военно-промышленному комплексу, командным пунктам, складам, цехам по производству беспилотников, энергосистеме противника. Пожалуй, самой «горячей» выдалась предыдущая ночь, когда была нанесена серия ударов по Киеву.

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Ученые назвали главную угрозу для жизни россиян

Глобальное потепление угрожает ростом смертности, особенно от жары, считают сторонники борьбы с изменением климата. Но свежее исследование российских данных показало, что холод опаснее жары, передает РИА Новости.

По информации, предоставленной Организацией Объединенных Наций, изменение климата представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей. Если температура воздуха будет находиться в пределах «оптимальных» значений, например, около 19 градусов, это поможет снизить уровень смертности. Однако при отклонении от этих значений риски возрастают.

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Маск выступил с признанием о своих высказываниях в адрес Трампа

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что его посты о президенте США Дональде Трампе зашли «слишком далеко».

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.

9 июня предприниматель признался, что главный удар по своей репутации нанес сам.

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В США рассказали, как издевались израильские военные над Гретой Тунберг

Израильские военные проявили жесткость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, следовавшего в сектор Газа. Среди них была шведская активистка Грета Тунберг, пишет издание Politico.

Как рассказал французский врач Батист Андре, находившийся на борту, израильские пограничники якобы намеренно создавали неудобства.

По его словам, военнослужащие Израиля включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, особенно Тунберг. Также задержанные испытывали проблемы с доступом к пище и воде.

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Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину с визитом 11 июня, сообщается в заявлении, размещенном на официальном интернет-портале сербского лидера.

Президент Вучич посетит Украину с однодневным визитом 11 июня, где примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, поделились подробностями там.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа - площадка для многостороннего диалога между Киевом и балканскими государствами.

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Зеленский обратился с призывом к США и союзникам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников не бояться увеличивать давление на Россию и не откладывать «новые решения». Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя последние удары ВС РФ.

По его словам, Россия «заслуживает увеличения давления» и своими действиями якобы показывает, что «давления мало».

«И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира», — написал Зеленский.

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В России высказались о разнице в числе переданных тел при обмене с Украиной

Многократный перевес по переданным российской стороной погибшим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о большей открытости России к гуманитарным контактам и к выполнению обязательств, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это лишний раз показывает, что открытость к гуманитарным контактам и к выполнению гуманитарных обязательств у нас намного выше, чем у украинцев», — сказал Карасин.

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В отношении многоженца Сухова начали проверку после слов дочери о домогательствах

© Соцсети

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку после слов дочери многоженца Ивана Сухова о домогательствах со стороны отца.

Об этом в среду, 11 июня, сообщила детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская.

— Заявление его дочь не написала, официального заявления на вчерашний день не было. Она публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет все равно начал проверку <...>. То что она говорит — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе, — передает слова Ярославской ТАСС.

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На чемпионате России произошла стрельба

На чемпионате России по хоккею на траве произошла стрельба, передает Ural Mash.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Предварительно, возле «Динамо» кто-то стрелял из пневматики по птицам и попал в оператора на вышке. Зрители спрятались под трибунами. На месте находится Росгвардия.

18 февраля 2025 года матч российского теннисиста Ивана Денисова на турнире серии «Челленджер» в Конго был прерван из-за стрельбы рядом с кортом.

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Суд в Москве оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии

Мировой судья в Москве оштрафовал участника чата СНТ, допустившего коверкание фамилии одной из участниц беседы.

«Гражданин в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp* исковеркал фамилию своей собеседницы Дэрма С.И.», — передаёт РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что штраф составил 5 тыс. рублей, а мужчина признал вину в суде. При этом он подчеркнул, что при написании фамилии в процесс вмешался Т9, который, по его словам, и исправил фамилию на обидную.

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