Владимир Зеленский сознательно не проводил эвакуацию людей из городов, заявил в соцсети депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

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"Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!", — написал нардеп.

Дубинский гневно отметил, что люди для главы киевского режима ничего не стоят, и он совершенно не задумывается об их жизнях.

10 июня депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних украинцев.

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Ранее глава киевского режима сообщил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в вооруженные силы Украины, предложив им особый контракт: за год службы - $24 000, поступление в высшее учебное заведение без экзаменов и ипотеку под 0%. После этого минобороны Украины заявило о запуске проекта по набору в украинскую армию по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад вооруженных сил Украины Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что стране придется начать насильственную мобилизацию 18-летних юношей, так как существует нехватка добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно украинским законам, набирают с 25 лет.