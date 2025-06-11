«Схватка за власть»: в США объяснили значение протестов

Американский журналист Джон Вароли заявил, что протесты и последовавшие за ними беспорядки в США являются частью «смертельной схватки за власть» между республиканцами и демократами. Об этом он рассказал «Абзацу».

Вароли отметил, что иммигранты поддерживают Демократическую партию. Демократы, в свою очередь, используют иммигрантов как инструмент давления на политических оппонентов.

По мнению журналиста, либералы используют мексиканских и других иммигрантов, чтобы поднять «народный бунт» в крупных городах против президента США Дональда Трампа.

Ранее в Лос-Анджелесе начались беспорядки после митингов против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В рамках политики Трампа по «защите границ» Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) было приказано найти, задержать и депортировать как можно больше нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе.

После рейдов ICE в городе начались протесты. Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, а власти Калифорнии обвинили президента в подстрекательстве и подали в суд на его администрацию.

Силовики использовали против толп в Лос-Анджелесе светошумовые гранаты. В полицию летели бутылки и другие предметы, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В городе были зафиксированы случаи мародерства и вандализма.

Протестная волна накрывает США: гремят акции в Нью-Йорке и Чикаго

Вскоре протесты распространились на Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Даллас, Остин, Сиэтл, Тампу, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Филадельфию и Атланту. Скоординированные общенациональные акции против Трампа и политики его администрации запланированы в городах всех 50 штатов США в день рождения президента 14 июня. Администрация Трампа заявила, что продолжит свою программу рейдов и депортаций, несмотря на протесты.