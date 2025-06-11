Трамп рассказал, как воспитывать детей

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда внушал своим детям, что курить, употреблять алкоголь и наркотики - абсолютно недопустимо. Так американский лидер ответил на вопрос, какой главный совет в воспитании детей он дал бы родителям.

"Никаких наркотиков, никаких сигарет, никакого алкоголя. Я бы еще сказал: никаких татуировок, но не так строго, потому что у многих людей есть тату. Но если вы можете избежать этого, избегайте", - сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.

Трамп не стал отвечать на вопрос, планируют ли его дети стать когда-нибудь заняться политической деятельностью.