Трамп рассказал, как воспитывать детей

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда внушал своим детям, что курить, употреблять алкоголь и наркотики - абсолютно недопустимо. Так американский лидер ответил на вопрос, какой главный совет в воспитании детей он дал бы родителям.
"Никаких наркотиков, никаких сигарет, никакого алкоголя. Я бы еще сказал: никаких татуировок, но не так строго, потому что у многих людей есть тату. Но если вы можете избежать этого, избегайте", - сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.
Трамп не стал отвечать на вопрос, планируют ли его дети стать когда-нибудь заняться политической деятельностью.
"Вы знаете, любой родитель считает своих детей особенными. Все мои дети хорошо учились. Они много трудятся и хорошо относятся к другим людям", - добавил глава Белого дома.