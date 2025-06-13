Украина ни дня не сможет просуществовать без поддержки стран Запада, но это не означает, что ее надо принимать в Европейский союз. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Без поддержки Запада Украина не смогла бы не только вступить в войну с Россией, она не смогла бы продержаться на плаву ни одного дня. Она просто не смогла бы существовать", - сказал глава правительства, добавив, что украинцы не в состоянии содержать собственное государство.

По его словам, странам ЕС приходится сейчас выплачивать пенсии украинским пенсионерам и зарплаты бюджетникам, финансировать работу украинских госслужб и содержать их армию.

"Вступление такой страны в Евросоюз будет означать, что нам придется брать на себя все эти хлопоты. Это не нужно", - сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что прием Украины в ЕС приведет к прямому столкновению Европы с Россией. По его мнению, "это будет лишь вопрос времени". "Мы не хотим, чтобы российско-украинская война была нашей войной", - заявил премьер.

Орбан призвал всех венгерских граждан принять участие в продолжающемся общенациональном референдуме по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Социологическое исследование носит добровольный характер, но свои анкеты по почте отправили уже более 2 млн человек. Правительство Венгрии не устает напоминать, что выступает против поспешного приема Украины в сообщество.