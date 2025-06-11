Рада обвинила Киев в нецелевом использовании средств: куда уходят миллионы?

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Telegram-канале высказала критику в адрес украинских властей. Она заявила, что вместо закупки оружия и дронов украинские власти тратят средства на приобретение оборудования для разгона демонстраций.

По словам Геращенко, Зеленскому и его команде следует сфокусировать свое внимание на обеспечении оружием ВСУ и защите городов.

«30,5 миллиона гривен (735,1 тысячи долларов – ред.) … Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда – ред.) Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование», - подчеркнула Геращенко.

Политолог: Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете страны на этот год недостаточно средств для финансирования Вооруженных сил Украины. По его словам, Киеву придется увеличить расходы примерно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).