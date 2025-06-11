Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия хочет расширить сферу своего влияния на Запад и «вышвырнуть Америку из Европы». Об этом сообщает Handelsblatt.

По мнению Каля, в российском руководстве есть люди, которые больше не верят, что обязательство НАТО по коллективной обороне работает. Глава немецкой разведки считает, что Москва хочет проверить это на практике.

Каль предположил, что в этих целях Москва могла бы попытаться «использовать русскоязычные меньшинства в странах Балтии». Он назвал такие сценарии «наиболее вероятными на данный момент».

«Они хотят отбросить НАТО на уровень конца 1990-х годов. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы, и они будут использовать любые средства, чтобы добиться этого», - заявил Каль.

Глава BND подчеркнул, что перечисленные им угрозы необходимо предотвратить на ранних стадиях. Каль назвал сдерживание «самым бескровным способом» предотвратить войну.

Володин назвал причину конфликта России и Германии

Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вайхерт ранее заявил в своей статье для The National Interest, что у Кремля нет стратегических мотивов для расширения украинского конфликта.

По версии Вайхерта, президент РФ Владимир Путин серьезно относится к рискам эскалации и желает удержать конфликт «ниже порога мировой войны». Эксперт отмечал, что атака на страну НАТО была бы контрпродуктивной, так как Россия уже побеждает в украинском конфликте.