Трамп вновь заявил о прекрасных отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post вновь заявил о прекрасных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал в контексте разговора двух лидеров, которой состоялся 4 июня был посвящён урегулированию конфликта на Украине.

«В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним. И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы [президента США 2020 года] не были сфальсифицированы», — заявил он.

Вместе с этим до этого в подкасте Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом Илоном Маском.