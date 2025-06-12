Ким Чен Ын дал обещание России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ. Текст поздравления приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Накануне стало известно, что телеграмму сотруднику МИД России передал посол КНДР в Москве. "Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией", - написал Ким Чен Ын, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. Председатель государственных дел КНДР назвал Путина "самым близким товарищем", а народ России и его правительство братскими.
"Сегодня Россия под Вашим мудрым и опытным руководством, преодолевая все внешние и внутренние вызовы и угрозы, уверенно создает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам нашего братского государства - Российской Федерации", - говорится в поздравлении.