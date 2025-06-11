Трамп высказался о примирении с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает примирение с американским миллиардером Илоном Маском, с которым они поссорились 5 июня.

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Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Наверное, я бы мог», — предположил глава государства, говоря о возможном примирении.

Трамп подчеркнул, что он не держит обиды на Маска. Он уточнил, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на продвигаемый законопроект о бюджете.

Маск выступил с признанием о своих высказываниях в адрес Трампа