Трамп высказался о примирении с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает примирение с американским миллиардером Илоном Маском, с которым они поссорились 5 июня.
Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).
«Наверное, я бы мог», — предположил глава государства, говоря о возможном примирении.
Трамп подчеркнул, что он не держит обиды на Маска. Он уточнил, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на продвигаемый законопроект о бюджете.
Маск выступил с признанием о своих высказываниях в адрес Трампа
«Он просто — я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — резюмировал политик.