Южная Корея решила приостановить пропагандистское вещание на границе с КНДР

Власти Южной Кореи решили временно отказаться от трансляции программ, содержащих критику в адрес Северной Кореи, через громкоговорители на границе между двумя странами. Это решение было принято с целью улучшения отношений между двумя государствами, сообщило агентство Yonhap.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов, чьи слова приводит агентство, «решение было принято в рамках усилий по реализации обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове».

В июне прошлого года после того, как Северная Корея запустила в сторону Южной воздушные шары с мусором, трансляции были возобновлены. С конца мая 2024 года Северная Корея предприняла ответные меры в отношении Южной Кореи, отправив в ее сторону тысячи воздушных шаров, наполненных мусором. Это стало ответом на действия южнокорейских перебежчиков, которые используют воздушные шары для распространения пропагандистских материалов в КНДР.

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В начале июня Ли Чжэ Мен, недавно избранный президент Южной Кореи, объявил о своем намерении установить контакт и продолжить сотрудничество с Северной Кореей для достижения прочного мира на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что его правительство будет активно противостоять потенциальной угрозе со стороны Северной Кореи, используя стратегию «мощного сдерживания», которая опирается на прочные военные союзы Южной Кореи, США и Японии.