Президент США Дональд Трамп заявил о положительных отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

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Он отметил, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 4 июня, обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

— В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним (с Путиным — прим. «ВМ»). И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы (президента США 2020 года) не были сфальсифицированы, — сказал он в эфире подкаста Pod Force One New York Post.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российская и американская стороны предварительно решили перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву и Вашингтон.

Трамп вновь заявил о прекрасных отношениях с Путиным

В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.