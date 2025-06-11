Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Украина теряет свои козыри»

По мнению автора сербского издания «Политика» Слободона Самарджии, Владимир Зеленский одобрил диверсионные террористические операции против России, чтобы окончательно заблокировать переговорный процесс, сняв с себя всякую ответственность за его исход. Что определенно не играет на руку Украине в медленном переговорном процессе, так это то, что ВС РФ все активнее оттесняют ослабленного противника на поле боя, подчеркивается в статье. Киевские СМИ ежедневно сообщают, что Сумская область фактически потеряна. Еще более щекотливая ситуация в Одесской области, потеря которой отрезала бы Украину от Черного моря, что стало бы непоправимым стратегическим ударом, подчеркнул Самарджия.

После недавних атак в российских регионах Украина теряет свои козыри, в том числе международную поддержку, считает автор статьи. Но также Киев сталкивается с внутренним давлением - призывы прекратить конфликт становятся все громче. А условия возможного мира после каждого «нет» со стороны Киева - все более неблагоприятными. По версии автора, особенно тяжелым ударом по моральному духу украинцев станет возвращение семьям шести тысяч тел погибших украинских солдат, которые хранятся в специально отведенных рефрижераторных вагонах. У руководства в Киеве нет адекватного ответа на эту инициативу, и это еще больше подчеркнет диспропорцию в жертвах двух армий, заключил автор статьи.

Глава разведки Германии: все россияне готовы пойти за Путиным

По данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), российское население в значительной степени поддерживает президента Владимира Путина и его цели на Украине, пишет Handelsblatt. По словам главы BND Бруно Каля, у немецкой разведки сложилось впечатление, что весь российский народ готов пойти за Путиным, что россияне считают «злобную НАТО» агрессором, а украинский конфликт - необходимым.

По версии Каля, россияне считают достойным чести и славы России принять участие в боевых действиях и хотят «ликвидировать этот несправедливый режим на Украине». Глава BND заявил, что в России «нет никакой оппозиции, которая каким-либо образом могла бы встать на пути Путина». Также Каль заявил об уверенности BND, что Украина - «лишь один из шагов на пути на запад» для России. Он утверждает, что располагает подтверждающими это разведданными.

Как классовость, власть и коррупция формируют конфликт на Украине

В то время как рядовых граждан Украины часто отправляют на передовую, политическая элита страны использует власть, деньги и связи, чтобы защитить себя и свои семьи, рассказала немецкая газета Berliner Zeitung. К примеру, Алексей, старший сын экс-президента Украины Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), живет в Британии и не планирует возвращаться. Сын депутата Елены Копанчук из партии «Слуга народа» покинул страну в 2023 году. А муж депутата Александры Устиновой уехал в США в разгар боевых действий, хотя Устинова публично критикует уклонистов.

В то же время украинские элиты организуют запутанные схемы уклонения от военной службы. К примеру, высокопоставленные чиновники могут регистрировать мужчин в качестве личных водителей или членов волонтерских организаций с полной свободой передвижения. Пограничники «по особым договоренностям» могут выпускать некоторых мужчин из страны, несмотря на запрет на выезд, а сотрудники центров по набору в ВСУ - удалять имена из военного реестра. Стоимость таких услуг может достигать десятков тысяч евро при средней зарплате украинцев в 500 евро. Из-за этого в украинскую мобилизационную машину попадают в основном украинцы с низким доходом и без связей, заключила Berliner Zeitung.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

«Сможет ли альянс восьми маленьких стран стать опорой Европы?»

В то время как политический калейдоскоп Европы бешено вращается популистскими ветрами, группа маленьких стран ЕС набирает вес в качестве геополитического якоря блока, рассказал политолог Пол Тейлор в своей статье для британской газеты The Guardian. По его мнению, на фоне геополитических бурь «северо-балтийская восьмерка» (NB8) приобретает все большее влияние как оплот решимости Запада. Эта группа объединяет небольшие государства, которые по отдельности имеют мало влияния на международную безопасность и политику. Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция создали свой формат регионального сотрудничества в 1992 году. Формат предусматривает регулярные встречи премьер-министров, спикеров парламентов, министров иностранных дел и обороны.

Значимость группы возросла в новую геополитическую эпоху соперничества великих держав, в которой Арктика, Северная Атлантика и Балтийское море снова стали «стратегически оспариваемыми зонами». В то время как националисты-популисты набирают силу в Центральной Европе, делая регион более евроскептическим и менее благосклонным к Украине, страны Северной Европы и Балтии остаются оплотом поддержки Киева и усилий НАТО в области обороны. Однако влияние NB8 имеет свои пределы. Небольшие открытые экономики полагаются на свободную торговлю и стабильную глобальную среду для своего процветания. Тейлор предупредил, что мир, сформированный тарифами, бездействием в области климата, антилиберализмом и сферами влияния крупных держав, представляет собой токсичную перспективу для стран Северной Европы и Балтии.

«Золотой купол» США приведет к вечной игре в кошки-мышки»

Профессор Тетсуо Котани из Университета Мейкай и доцент Ю Коидзуми из Исследовательского центра передовой науки и технологий Токийского университета обсудили «Золотой купол» - систему противоракетной обороны следующего поколения, которую США планируют создать для защиты материковой части своей территории от ударов из космоса, пишет Yomiuri. Котани предупредил, что если Америка увеличит свои оборонные возможности, ее потенциальные противники увеличат свои наступательные возможности.

По мнению Котани, это будет «постоянная игра в кошки-мышки между щитом и копьем». Коидзуми добавил, что Россия будет решительно противостоять созданию «Золотого купола». Он задался вопросом, как будут сочетаться желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией и стремление лучше защитить американский народ от ядерных боеголовок.