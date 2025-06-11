Трамп задумал выслать украинцев из США в тюрьму Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отправить в тюрьму Гуантанамо тысячи мигрантов из разных стран, включая граждан Украины.

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Об этом передает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа, начиная с этой недели, собирается тайно перевести несколько тысяч иностранцев, находящихся в США нелегально, в Гуантанамо. Среди них граждане Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины», — сообщили изданию американские чиновники на правах анонимности.

Источники отметили, что Вашингтон «вряд ли» проинформирует правительства стран, чьих граждан намерены перевести в Гуантанамо, включая даже «таких близких союзников США, как Великобритания, Германия и Франция». Чиновники объяснили, что существует «острая необходимость» освободить места в тюрьмах, которые оказались переполнены на фоне обещания Трампа осуществить «самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки».

9 июня Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес «от нашествия мигрантов». По словам главы государства, «некогда великий американский город» был захвачен «нелегалами».