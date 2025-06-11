Польша намерена продолжить эксгумацию жертв Волынской резни

Украина дала разрешение Польше на продолжение работ по эксгумации и поиску останков жертв событий, произошедших во время Волынской резни. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, когда выступал с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству, передает РИА Новости.

Туск подчеркнул, что именно кабинет министров правящей коалиции смог убедить Украину начать процесс эксгумации останков поляков, погибших от рук украинских националистов из УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация).

«Удалось получить новую декларацию, что мы эту работу будем продолжать», — подчеркнул Туск.

В конце апреля — начале мая была проведена первая эксгумация останков жертв Волынской трагедии. 6 мая Министерство культуры и национального наследия Польши сообщило, что в ходе работ на месте бывшей деревни Пужники были найдены останки по меньшей мере 42 человек.

Проблема интерпретации событий Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одной из наиболее сложных в отношениях между Польшей и Украиной.

Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной

В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла решение объявить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Речи Посполитой в 1943–1945 годах. По мнению польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионов Второй Речи Посполитой.

* запрещенные в РФ экстремистские организации