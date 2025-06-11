В Лос-Анджелесе находится больше американских военнослужащих, чем на базах США в Ираке и Сирии. Такую информацию передает ABC.

По данным телеканала, в городе задействовано 4,8 тысячи военнослужащих Нацгвардии и морской пехоты. В Ираке сейчас размещены 2,5 тысячи военных, а в Сирии — 1,5 тысячи.

В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час с 20:00 до 06:00 по местному времени. В полиции заявили, что любой, кто продолжит участвовать в протестах, будет задержан. Беспорядки начались из-за иммиграционных рейдов.

Протестующие в Лос-Анджелесе стали расходиться после наступления комендантского часа

Ранее стало известно, что нацгвардия будет размещена по всему Техасу для обеспечения порядка.