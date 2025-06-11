В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

Сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросу иранской ядерной программы может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American Conservative (TAC).

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Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, даже ограниченное сотрудничество в области нераспространения создает канал для общения, снижая риск просчетов в других областях, таких как напряженность между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией или вооруженный конфликт на Украине.

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В статье речь идет о том, что нахождение точек соприкосновения между Россией и Соединенными Штатами в диалоге по Ирану станет серьезным успехом для дипломатии и окажет благоприятное воздействие на ситуацию в мире.