Беспорядки из-за миграционной политики Трампа распространились еще на один штат

Беспорядки, начавшиеся в начале июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа, распространились еще на один штат. Об этом сообщает RT.

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На сей раз протесты вспыхнули в штате Вашингтон, расположенного на северо-западе США. Беспорядки охватили город Сиэтл. Отмечается, что местные жители, недовольные политикой Трампа в отношении мигрантов, поджигают мусорные баки и запускают в полицейских фейерверки.

В городе Спокан на фоне массовых беспорядков ввели комендантский час. Он будет действовать с 21:30 до 05:00 по местному времени. Несмотря на это, протесты из-за миграционной политики Трампа все равно продолжились. Участники акций таким образом выражают свое недовольство рейдами иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с целью выявления нелегальных мигрантов.

Протесты в США начались в Лос-Анджелесе в пятницу, 6 июня. За это время участники акций ограбили несколько десятков местных магазинов и торговых предприятий, нанеся значительный ущерб местному бизнесу. Урон от беспорядков оценивается в миллионы долларов. При этом протесты продолжаются до сих пор, становясь с каждым днем все агрессивнее. Более того, в скором времени география протестов может существенно расшириться. Противники миграционной политики Трампа уже анонсировали демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.