Американский политический комментатор, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поставил под сомнение планы ЕС резко нарастить расходы на оборону и заявил, что европейские политики «дуреют» от потери власти. Об этом Джонсон рассказал «Царьграду».

По словам Джонсона, европейцы привыкли «заправлять всем миром», но теперь им не удается «толком руководить» даже собственными странами. Он отметил, что современные Лондон, Париж и Берлин не сравнятся с Москвой, и заявил о возрождении России «как феникса из пепла».

«Европа - это полная дисфункция, абсолютно не рабочее государственное образование. Она как наркоман, у которого ломка. Они, европейцы, потеряли власть и дуреют с этого, поэтому и стали заниматься саморазрушением», - заявил Джонсон.

Он отметил, что европейские политики серьезно ошиблись, приняв терпение России за слабость. Однако в итоге им придется признать «суровую реальность», заключил Джонсон.

В марте Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Экс-аналитик ЦРУ счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после этого заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.