Помощник президента Владимир Мединский дал интервью газете Wall Street Journal по итогам переговоров в Стамбуле, но американское издание побоялось опубликовать позицию России. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что вместо этого на каждую фразу Мединского журналисты издания попытались найти опровержение — от официальных лиц Украины.

Например, помощник президента России заявил, что если украинская сторона продолжит руководствоваться национальными интересами других государств и продолжать эскалацию конфликта, российская сторона будет вынуждена реагировать на это.

На это высказывание автор текста привел цитату киевского режима: «русские мира не хотят», пытаясь, по мнению KP.RU, намекнуть на то, что российские удары по Украине, нанесенные в ответ на теракт с пассажирским поездом, являются очередным актом «агрессии».

Также в интервью Wall Street Journal Мединский заявил, что если Украина не пойдет на компромиссы в переговорах с Россией, то только потеряет больше территорий.