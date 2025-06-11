Протестная волна накрывает США: гремят акции в Нью-Йорке и Чикаго

Протесты, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе из-за рейдов иммиграционной полиции, начали распространяться по всей стране, сообщает Newsweek. Протесты затронули Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Даллас, Остин, Сиэтл, Тампу, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Филадельфию и Атланту, на выходные запланированы новые акции.

На прошедших выходных в Лос-Анджелесе начались беспорядки после митингов против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В рамках политики Трампа по «защите границ» Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) было приказано найти, задержать и депортировать как можно больше нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. После рейдов ICE в городе начались протесты.

Позже Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал это решение. Он подчеркнул, что этот шаг носит «преднамеренно подстрекательский характер и лишь усилит напряженность». Власти Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за этого решения.

Силовики использовали против толп в Лос-Анджелесе светошумовые гранаты. В полицию летели бутылки и другие предметы, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В городе были зафиксированы случаи мародерства и вандализма.

Захарова высказалась о протестах в США

С вечера 9 июня демонстранты начали собираться в Остине, Чикаго, Нью-Йорке и других городах США в знак солидарности с протестующими в Лос-Анджелесе. В Остине полицейские применили слезоточивый газ и перцовый баллончик против протестующих. В городе начались беспорядки, демонстранты начали бросать в силовиков камни, четверо полицейских пострадали, 12 человек были арестованы, сообщает CBS News.

Более 20 человек были арестованы в Нью-Йорке после того, как в протестующие устроили забастовку у небоскреба Трамп-тауэр, требуя возвращения мигрантов, отправленных в тюрьму в Сальвадоре.

Скоординированные общенациональные акции против Трампа и политики его администрации запланированы в городах всех 50 штатов США в день рождения президента 14 июня. Администрация Трампа заявила, что продолжит свою программу рейдов и депортаций, несмотря на протесты.