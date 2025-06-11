Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину с визитом 11 июня, сообщается в заявлении, размещенном на официальном интернет-портале сербского лидера.

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Президент Вучич посетит Украину с однодневным визитом 11 июня, где примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, поделились подробностями там.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа - площадка для многостороннего диалога между Киевом и балканскими государствами.

Вучич отказался осудить Россию после призыва Евросовета

22 мая президент Сербии Александр Вучич и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам Зеленского, Киев и Белград договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа для повышения его эффективности.